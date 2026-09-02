Varapodio, trent’anni di calcio con Gino Gatto: una storia iniziata nel 1967. Il Memorial

Una storia lunga trent’anni, fatta di passione, risultati e crescita sportiva. È quella di Gino Gatto, diventato presidente del Football Club Varapodio nel 1967, quando alla guida tecnica della squadra c’era Agostino Versace. Gatto rimase al vertice della società per tre decenni, attraversando diverse epoche del calcio dilettantistico locale e contribuendo in maniera decisiva alla crescita del movimento calcistico di Varapodio.

La stagione indimenticabile del 1985-1986

Il punto più alto della sua lunga presidenza arrivò nella stagione 1985-1986, un’annata rimasta nella storia del calcio varapodiese. Il Football Club Varapodio riuscì infatti a conquistare il campionato di Terza Categoria, il campionato Allievi e anche la Targa Disciplina, completando una stagione particolarmente significativa sia dal punto di vista sportivo che sotto il profilo dei valori espressi dalla società.

La prima squadra, allenata dal tecnico taurianovese Francesco Longo, dominò il campionato di Terza Categoria dopo un lungo confronto con il San Martino, principale rivale nella corsa alla promozione. Il Varapodio concluse al primo posto con 37 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, arrivata proprio nell’ultima giornata quando il successo finale era ormai maturato. Nello stesso anno arrivò anche la vittoria del campionato Allievi, con la formazione giovanile affidata alla coppia di allenatori Pino Corso e Mimì Pisani.

Sciarrone e Calabrò campioni d’Italia

Il 1986 regalò al calcio varapodiese anche un altro risultato di particolare prestigio. Il 27 giugno a Viareggio, i calciatori Gino Sciarrone e Tommaso Calabrò conquistarono il titolo di Campioni d’Italia con la rappresentativa di Terza Categoria. Un riconoscimento importante per i due giocatori e, più in generale, per tutto il movimento calcistico cresciuto intorno alla società.

Nello stesso anno arrivò anche un premio personale per Gino Gatto. Il presidente ricevette dal Comitato Provinciale di Reggio Calabria della Lega Calcio una targa di riconoscimento per essersi distinto con merito nel panorama del calcio dilettantistico calabrese.

Gli anni Novanta e il salto in Prima Categoria

Il percorso di crescita continuò negli anni successivi. Nei primi anni Novanta vennero costruite le basi per raggiungere un nuovo obiettivo: la Prima Categoria. Per favorire il salto di qualità venne scelto l’allenatore taurianovese Fausto Siclari, chiamato per dare alla squadra una maggiore organizzazione tecnica e tattica. Successivamente il timone societario passò per due anni al figlio di Gino Gatto, Rocco Gatto. Fu proprio durante questa fase che il lavoro portato avanti negli anni precedenti diede i suoi frutti.

Nel campionato 1991-1992, con l’esperto allenatore-giocatore Sandro Grillo di Oppido Mamertina, il Varapodio conquistò infatti la promozione in Prima Categoria. Nella nuova categoria la squadra venne poi affidata al tecnico varapodiese Enzo Lombardo, chiamato a guidare il club in una fase nuova e più impegnativa della propria storia.

La nomina a presidente onorario

Il legame tra Gino Gatto e il calcio di Varapodio non si interruppe con la conclusione della sua esperienza diretta alla guida della società. Il 12 dicembre 1993, l’allora presidente dell’A.S. Varapodio Rocco Scarpari lo nominò infatti Presidente Onorario, riconoscendo formalmente il contributo dato negli anni alla crescita della squadra e del calcio cittadino. Una storia che attraversa generazioni, categorie e risultati, con Gino Gatto tra le figure che hanno segnato più profondamente il percorso del calcio dilettantistico a Varapodio.