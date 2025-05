Basket 3×3, le cadette del ‘Carducci–V. da Feltre’ volano a Roma

Un altro prestigioso traguardo è stato conquistato dalle cadette di basket 3×3 della scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre” dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. da Feltre” di Reggio Calabria.

La squadra dell’istituto reggino, classificandosi al primo posto della fase regionale, ha conquistato il pass di accesso alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù che si terrà a Roma il 26 e 27 maggio.

Le protagoniste e il percorso vincente

È stato un cammino esaltante quello delle quattro alunne, Anna Lazzarini, Yacine Sarr, Maria Giulia Scappatura e Angela Sindona, accompagnate dai docenti di scienze motorie Antonello Luppino e Valeria Tripodi. Al “Palazzetto Greco” di Catanzaro, le ragazze hanno affrontato e vinto agevolmente tutte le partite contro le rappresentative delle altre province calabresi.

Una giornata all’insegna dello sport e della competizione

La giornata, vissuta all’insegna dello sport e della sana competizione, è iniziata con la manifestazione di apertura dei Giochi della Gioventù presso il centro FIGC di Catanzaro, dove hanno partecipato quasi mille studenti accompagnati dai loro docenti provenienti da tutta la Calabria. Dopo i saluti da parte dei rappresentanti istituzionali presenti e il canto corale dell’Inno d’Italia, le varie scuole partecipanti hanno raggiunto i rispettivi palazzetti e campi dove si sono state disputate le gare.

Vittorie schiaccianti nelle fasi regionali

Il team dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. da Feltre” ha vinto la prima partita 20-1 contro la scuola rappresentante la provincia di Crotone, mentre nella seconda gara le ragazze reggine hanno prevalso 10-1 contro la scuola che rappresentava la provincia di Catanzaro. Le cadette della scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre” hanno conquistato così il primo posto regionale acquisendo il diritto a partecipare alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù.

Roma prossima tappa per le giovani atlete

Per loro l’avventura continua: a Roma il 26 e 27 maggio le giovani atlete parteciperanno alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù e rappresenteranno la Calabria nella categoria cadette di basket 3×3.

La soddisfazione della dirigente Sonia Barberi

“La partecipazione alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù con la nostra squadra Cadette basket 3×3 ci riempie d’orgoglio: rappresenteremo la Calabria in una manifestazione importante e di grandi tradizioni con le nostre alunne che hanno mostrato il loro valore in tutte le gare disputate, tenendo alto il nome dell’istituto”, afferma la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. da Feltre” Sonia Barberi, esprimendo la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dalla squadra Cadette basket 3×3 che “rafforzano l’impegno nel percorso sviluppato dalla scuola in ambito sportivo per diffondere tra gli alunni valori fondamentali quali la lealtà, il rispetto, la sana competizione, la solidarietà”.