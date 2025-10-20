Gioia Tauro piange la scomparsa di Nicodemo, la sindaca Scarcella: ‘Una ferita insopportabile’

L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo Nicodemo Zito, di appena otto anni, rimasto vittima del drammatico crollo di un muro avvenuto nella giornata di ieri.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche il fratellino gemello e il fratello maggiore, di 13 anni, attualmente ricoverati in ospedale. Le loro condizioni sono seguite con apprensione da tutta la comunità.

Una tragedia che ha profondamente scosso il paese, lasciando un senso di sgomento e impotenza.

La morte di un bambino è una ferita insopportabile per l’intera collettività, che oggi si stringe con commozione e solidarietà alla famiglia Zito, duramente colpita da questo immenso dolore.

Il Sindaco Simona Scarcella, profondamente addolorata, ha dichiarato:

“Come madre, prima ancora che come Sindaco, provo un dolore indescrivibile. È un momento buio per la nostra comunità, che piange la perdita di un bambino e si unisce nel pensiero e nella speranza per i fratelli ancora ricoverati.”

Lutto cittadino

In occasione delle esequie, con ordinanza sindacale, verrà proclamato il lutto cittadino.

Tutte le scuole resteranno chiuse nel giorno dei funerali, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia colpita da questa terribile tragedia.

Un abbraccio collettivo

In queste ore di dolore, l’intera comunità si unisce in un abbraccio collettivo, con il cuore rivolto a Nicodemo e con un pensiero costante ai suoi fratelli.