Tragedia a Gioia Tauro: uno dei bambini feriti nel crollo di un muro, non ce l’ha fatta

Il piccolo di 8 anni si è spento al Policlinico di Messina, mentre il gemello e il fratello più grande si trovano all'ospedale di Polistena

È morto Nicodemo, il bambino di 8 anni ferito nel crollo di un muro a Gioia Tauro.

Nicodemo, il bambino di 8 anni che ieri, insieme al suo gemello e al fratello maggiore di 13 anni, era rimasto ferito a causa del crollo di un muro mentre i tre stavano giocando, è deceduto nel Policlinico di Messina, dove era stato trasferito in elisoccorso.

Le cause del decesso

Nicodemo aveva riportato fratture e lesioni interne. Le sue condizioni, purtroppo, si sono aggravate nel pomeriggio di oggi, portando al suo decesso.

Gli altri bambini

Il fratello gemello di Nicodemo e il fratello più grande si trovano ricoverati nell’ospedale di Polistena, ma le loro condizioni non sono gravi e sono fuori pericolo.

Fonte: Ansa Calabria

La redazione di CityNow si stringe al dolore della famiglia e degli amici per la prematura scomparsa del piccolo.