Crolla un muro a Gioia Tauro, la sindaca Scarcella: ‘Vicini alla famiglia dei bambini feriti’

“Oggi, con grande preoccupazione, esprimo la mia vicinanza e quella dell’ Amministrazione comunale alla famiglia dei bambini coinvolti nel tragico incidente del crollo di un muro avvenuto al Rione Fiume di Gioia Tauro . Fortunatamente, i bambini sono vivi , ma sono stati trasportati in ospedale , dove sono attualmente sotto osservazione “.

A scriverlo, in una nota, in riferimento a quanto accaduto oggi, è la sindaca del comune in provincia di Reggio Calabria, Simona Scarcella.

“Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento difficile, con la speranza che i piccoli possano presto recuperare completamente. L’Amministrazione è già in contatto con le autorità competenti e i servizi di emergenza per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per la sicurezza dei cittadini e, in particolare, dei più vulnerabili.

Desidero anche esprimere un pensiero di sostegno e solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti in questo incidente. La nostra comunità è forte e unita, e farà tutto il possibile per offrire supporto in questo momento di difficoltà. Invito i cittadini di Gioia Tauro, in particolare quelli del Rione Fiume, a restare uniti, come sempre, e a collaborare per garantire la sicurezza e il benessere di tutti”.