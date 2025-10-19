Gioia Tauro, 3 bambini feriti dal crollo di un muro

Nessuno dei tre fratelli è in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per scoprire le cause di quanto accaduto

Tre bambini, due gemelli di otto anni e un loro fratello di tredici, sono rimasti feriti a causa del crollo di un muro a Gioia Tauro, nel Reggino.

I tre fratellini, secondo una prima ricostruzione, stavano giocando vicino a un muro che è improvvisamente crollato, travolgendoli.

Uno dei gemelli è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato per alcune fratture. Gli altri due bambini sono stati portati all’ospedale di Polistena.

Nessuno dei tre, comunque, è in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause di quanto è accaduto.

Fonte: Ansa Calabria