Gioia Tauro, 3 bambini feriti dal crollo di un muro
Nessuno dei tre fratelli è in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per scoprire le cause di quanto accaduto
19 Ottobre 2025 - 22:15 | Comunicato Stampa
Tre bambini, due gemelli di otto anni e un loro fratello di tredici, sono rimasti feriti a causa del crollo di un muro a Gioia Tauro, nel Reggino.
I tre fratellini, secondo una prima ricostruzione, stavano giocando vicino a un muro che è improvvisamente crollato, travolgendoli.
Uno dei gemelli è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato per alcune fratture. Gli altri due bambini sono stati portati all’ospedale di Polistena.
Nessuno dei tre, comunque, è in pericolo di vita.
I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause di quanto è accaduto.
Fonte: Ansa Calabria