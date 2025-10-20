City Now

Bimbo ucciso dal crollo di un muro a Gioia Tauro, Falcomatà: ‘Una tragedia che toglie il fiato’

"Abbiamo sperato e pregato. La comunità della Metro City si stringe al dolore della famiglia" le parole del sindaco metropolitano

20 Ottobre 2025 - 23:23 | Comunicato Stampa

Consiglio Metropolitano 31 Luglio 1 Falcomata

“È una tragedia che toglie il fiato. Abbiamo sperato e abbiamo pregato per il piccolo gravemente ferito dal crollo di un muro a Gioia Tauro, mentre giocava con i fratellini. L’intera comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria si stringe al dolore immane della famiglia e di tutta la città di Gioia Tauro“.

