Gioiese, Cozza: 'Risultato bugiardo, deluso dalla Curva Sud'

Vittoria all’ultimo respiro per la LFA Reggio Calabria grazie alla rete realizzata nel finale da Zanchi. Tre punti preziosi in chiave play off, la Gioiese ha sognato fino a pochi istanti dalla fine. Il tecnico Francesco Cozza in sala stampa: “Dispiace perchè eravamo ben messi in campo, non abbiamo concesso nulla e due distrazioni del singolo l’hanno decisa a favore degli amaranto. Ho perso tre calciatori importanti per infortunio, il risultato è comunque bugiardo. L’obiettivo è lasciare l’ultima posizione, iniziare dalla prossima a fare punti e vedere quello che accadrà alla fine della stagione. Il gruppo è composto da tanti stranieri e quindi il dialogo è più complicato, ma poi gli errori li commettono i giocatori italiani.

Oggi non mi sentivo a casa, la tifoseria non mi ha chiamato, gli unici applausi sono arrivati dalla Tribuna. La Curva Sud non mi ha chiamato, sono veramente deluso, nessun applauso. Ho fatto la storia della Reggina, sono reggino d’adozione e cresciuto in questa città, almeno un applauso pensavo di meritarlo”.