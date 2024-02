LFA Reggio: Zanchi all'ultimo respiro regala la vittoria agli amaranto

Un gol al novantesimo di Zanchi risolve a favore della LFA Reggio Calabria un’altra brutta prestazione degli amaranto al Granillo. La squadra di Trocini non ha brillato al cospetto di una compagine arrivata molto motivata e con il nuovo tecnico Francesco Cozza. I tre punti sono certamente preziosi, ma davanti al pubblico di casa questo gruppo continua a fare enorme fatica. 2-1 il risultato finale.

Primo tempo

Il modulo non conta ha più volte ripetuto mister Trocini, ma la LFA Reggio contro la Gioiese si presenta con un atteggiamento tattico diverso rispetto al solito e facendo tesoro di quanto accaduto in quel secondo tempo di Licata. Non c’è una seconda punta vera da affiancare a Bolzicco, così il tecnico schiera Provazza con Perri a fungere da jolly.

Spunto di Provazza al minuto dodici, supera un avversario ma defilato non riesce a concludere. Nel torpore del primo quarto d’ora arriva il primo giallo e lo subisce Parodi. Al ventinovesimo il solito schema. Cham su rimessa lunga, Barillà questa volta al volo di sinistro, grande risposta di Lando. Prima vera occasione della partita. Poco dopo i trenta minuti ci prova Mungo con una conclusione dal limite, palla fuori, ritmi bassissimi. Buona giocata sulla corsia di sinistra, assist di Bolzicco per Provazza che sfiora il palo. Finisce 0-0 il primo tempo al Granillo l’ennesimo piatto e con poche idee per la LFA Reggio.

Secondo tempo

Cambio immediato all’inizio della seconda frazione con l’ingresso di Vercea al posto di Martinez. Il punteggio si sblocca al nono minuto con il solito cross dalla destra di Parodi e puntualissimo come a Licata da dietro sbuca Perri che realizza la rete del vantaggio e la sua sesta marcatura personale. Mister Cozza butta nella mischia Sanchez al posto di Zamani. Ancora una rimessa lunga di Cham, ancora Barillà, palla colpita di testa, sfiora il montante.

Da una punizione in prossimità dell’area di rigore della Gioiese, arriva in maniera casuale il pallone sui piedi di Parodi che seppur defilato, solo davanti al portiere manda fuori. Al trentesimo del secondo tempo si vede per la prima volta la squadra viola in area amaranto. Conclusione svirgolata di Sanchez da buona posizione, molto larga. Esordio di Renelus in campo per Perri. Un attimo più tardi contropiede della Gioiese e splendida conclusione a giro di Vasil che realizza il gol del pareggio. Trocini butta dentro anche Zanchi ed è proprio lui in pieno recupero a mettere la zampata vincente e regalare alla LFA Reggio tre punti a quel punto insperati.