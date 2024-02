Gioiese, Martino: 'Tifo sempre Reggina, che emozione il Granillo'

Vittoria sofferta per la LFA Reggio Calabria al termine di un’altra partita giocata male al Granillo. Decide Zanchi in chiusura di gara e regala i tre punti alla compagine amaranto. Ai microfoni di radio Febea il presidente Martino: “Faccio i complimenti ai miei giocatori, allo staff, sono contento della prestazione, speravo in un pareggio. Dobbiamo provare fino alla fine ad agganciare la zona play out, è difficile ma non impossibile. Con il DG Ballarino ci siamo incontrati oggi, una persona stupenda, ognuno prosegue il proprio percorso e auguro alla Reggina di fare bene. Sono presidente della Gioiese ma ovviamente da reggino tifo Reggina. E’ stato tutto davvero emozionante, venire in questo stadio da presidente di una squadra avversaria è stato stupendo”.

Il DS Paolo Campolo: “Lavoriamo molto con lo scouting, siamo noi a scegliere dopo le segnalazioni che ci arrivano. Speriamo di fare bene in questi mesi, se ci salviamo faremo grandi cose. In pochi mesi ho costruito due squadre, il san Luca e la Gioiese. La costruzione di quest’ultima è stata complicata perchè il mercato era chiuso e ci si è affidati ai soli stranieri. I professionisti hanno guardato la classifica e di conseguenza… Speriamo di chiudere per un attaccante a breve. C’è un pò di amarezza per il risultato, ma nulla da rimproverare alla squadra”.