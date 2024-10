Gioiosa Ionica accoglie Enzuccio ed il Pancio in tour

Sarà Gioiosa Ionica ad ospitare per una sera i famosi youtubers Enzuccio ed il Pancio, che con le loro performance raggiungono milioni di utenti e ormai sono ospiti contesi tra Rai e Mediaset. Proprio in questi giorni il lancio del loro web film Riccione al fianco di altri personaggi conosciuti come Valentina Vignali .

Appuntamento quindi per l’8 agosto 2019 in Piazza Vittorio Veneto con i due comici a cui si affiancherà Oyadi per un dj set che farà ballare tutti con l’allestimento di una vera discoteca all’aperto .