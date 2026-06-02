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Gioiosa, non si ferma all’alt dei Carabinieri: il VIDEO dell’inseguimento

Sirene spiegate, pattuglie in movimento e la fuga. Sembra la scena di un film d'azione

02 Giugno 2026 - 07:46 | di Redazione

inseguimento gioiosa

Momenti di tensione a Gioiosa, in provincia di Reggio Calabria, dove un automobilista avrebbe ignorato l’alt dei Carabinieri, dando vita ad un inseguimento tra le strade del paese.

La scena, ripresa in un video e postato sui social, sembra uscita da un film d’azione. Sirene spiegate, pattuglie in movimento e una fuga che, secondo quanto emerge dalle immagini, si è conclusa nel giro di pochi minuti grazie all’intervento dei militari presenti sul territorio.

L’inseguimento e il fermo del conducente

Le immagini mostrano le fasi finali dell’operazione. Il veicolo viene bloccato, mentre sul posto arrivano anche i rinforzi. Poco dopo, i Carabinieri procedono al fermo del conducente.

Al momento non sono noti i motivi per cui l’automobilista non si sia fermato all’alt né eventuali provvedimenti adottati nei suoi confronti. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica completa dell’episodio.

Il lavoro di controllo sul territorio

L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sul lavoro quotidiano svolto dalle forze dell’ordine. Un’attività di presidio e controllo del territorio che, anche in situazioni improvvise e potenzialmente pericolose, consente di intervenire con rapidità a tutela della sicurezza pubblica.

video di Fabio Pugliese

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