Calabria, quattro migranti trovati carbonizzati in un’auto: due sospettati portati in Questura
Sottoposti a interrogatorio, sono connazionali delle vittime
02 Giugno 2026 - 07:16 | di Redazione
Si stanno concentrando su due soggetti, connazionali delle vittime, i sospetti per l’omicidio dei 4 braccianti agricoli pachistani, i cui cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un minivan fermo in un distributore di carburante sulla Statale 106 ad Amendolara.
I due, anche loro braccianti, si trovano attualmente in Questura a Cosenza e sono sottoposti a interrogatorio.
I due sarebbero stati individuati a Villapiana. In Questura vi sarebbero anche altre persone per essere sentite come testimoni.
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