Forte terremoto 6.2 di magnitudo in Calabria, scossa avvertita in tutto il Sud Italia

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria dopo la mezzanotte.

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Il sisma è stato di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 chilometri di profondità, al largo della costa tirrenica cosentina.

La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell’area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano, e in Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria, ma anche in Puglia e Sicilia.

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In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco ma soprattutto per avere informazioni. La sala operativa della Protezione civile regionale ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell’area più prospicente all’epicentro come Cetrato, Lamezia Terme ed Amantea ma nessuna segnalazione di danni. Anche a Cosenza allo stato la situazione è tranquilla e non risultano richieste di soccorso. La situazione è sotto costante monitoraggio.