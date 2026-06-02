Forte terremoto 6.2 di magnitudo in Calabria, scossa avvertita in tutto il Sud Italia
Numerose le chiamate giunte alle Sale Operative dei Vigili del Fuoco. Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso
02 Giugno 2026 - 07:02 | di Redazione
Una scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria dopo la mezzanotte.
Il sisma è stato di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 chilometri di profondità, al largo della costa tirrenica cosentina.
La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell’area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano, e in Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria, ma anche in Puglia e Sicilia.
In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco ma soprattutto per avere informazioni. La sala operativa della Protezione civile regionale ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell’area più prospicente all’epicentro come Cetrato, Lamezia Terme ed Amantea ma nessuna segnalazione di danni. Anche a Cosenza allo stato la situazione è tranquilla e non risultano richieste di soccorso. La situazione è sotto costante monitoraggio.
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