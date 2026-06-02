Bruschette tonno e ‘nduja, parmigiano e brindisi per il volo inaugurale Reggio-Parma

Sono stati accolti con bruschette al tonno e alla ’nduja, e da un brindisi con un calice di vino rosso calabrese, i 126 passeggeri del volo inaugurale partito oggi alle 15.30 da Reggio Calabria verso Parma.

È stata una breve e sobria cerimonia, quella che, nel nuovo terminal partenze dell’aeroporto dello Stretto, ha celebrato il nuovo volo Ryanair con l’Emilia. È la nuova tratta, la sola, per adesso, che si aggiunge alla offerta volativa da e per la città dello Stretto per l’estate 2026.

I passeggeri: “Più comodo partire da Reggio Calabria”

Molti passeggeri non sapevano che si trattava del primo volo, in assoluto, verso lo scalo di Parma. Tra i tanti una coppia messinese, in viaggio con il loro bambino di pochi mesi.

“Per noi è molto più comodo viaggiare da Reggio Calabria, piuttosto che da Catania – hanno detto-. Grazie ai collegamenti diretti tra le due sponde dello Stretto, diventa preferibile viaggiare da Reggio. Speriamo siano aggiunte presto nuove rotte, magari con destinazioni importanti”.

Un passeggero reggino si è detto sorpreso della “felice coincidenza che unisce due città bellissime”.

“È un grande momento per l’attività del nostro aeroporto – ha commentato -. Parma è un grosso centro industriale e con questo nuovo collegamento è possibile raggiungere in poco più di un’ora città vicine, anche Milano, per esempio. Credo che potrà essere un ottimo snodo di collegamento per tante persone che sono interessate, per lavoro, studio, o vacanza, a raggiungere quel territorio”.

La cerimonia anche a Parma tra parmigiano e prosecco

Analoga cerimonia, a base di assaggi di parmigiano reggiano e brindisi a base di prosecco, si è svolta a Parma, per il primo volo in partenza dell’Emilia verso Reggio Calabria.

Miletta (Sacal): “Sforzi tangibili, puntiamo a superare il 2025”

“L’Emilia Romagna – ha dichiarato **Domenico Miletta**, referente **Sacal** per lo scalo di reggino – è bene collegata con la Calabria, anche con il volo con Bologna. A dimostrazione che la politica regionale, che è il maggior azionista Sacal, è attenta anche sull’aeroporto di Reggio Calabria e gli sforzi che l’Amministrare unico di Sacal, **Marco Franchini** ha dedicato a questo aeroporto sono ormai tangibili. Ci fa piacere inaugurare questa nuova tratta a pochi giorni dalla inaugurazione e apertura del nuovo terminal partenze qui a Reggio. 126 i passeggeri in partenza per questo primo volo. Ce ne sarà qualcuno in più per il volo di ritorno”.

Si punta a superare, quindi, i dati di traffico del 2025, in cui, in riva allo Stretto, si è sfiorato il milione di passeggeri.

“Contiamo di superare questo standard” ha aggiunto Miletta.

Fonte: Ansa Calabria