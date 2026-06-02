Forte scossa di terremoto avvertita a Reggio Calabria

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella notte tra l’1 e il 2 giugno anche a Reggio Calabria, pochi minuti dopo la mezzanotte.

Secondo i dati diffusi dall’INGV, il sisma è stato registrato alle 00:12:35 ora italiana del 2 giugno 2026. La magnitudo indicata è ML 6.2.

L’epicentro è stato localizzato nella zona della Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza, con coordinate geografiche 39.1550, 15.8210.

La scossa è avvenuta a una profondità di 250 chilometri ed è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma.

In un primo momento, una rilevazione automatica comparsa su Google aveva indicato una magnitudo pari a 5.6. Il dato ufficiale INGV aggiorna quindi la stima iniziale.

Il terremoto è stato avvertito distintamente anche nello Stretto. A Reggio Calabria molti cittadini sono stati svegliati dalla scossa, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Subito dopo il sisma sono iniziate le prime segnalazioni sui social e nei gruppi di messaggistica.

Al momento non risultano informazioni ufficiali su eventuali danni a persone o cose.