Terremoto in Calabria, la Protezione civile: ‘Nessun danno a persone o cose’

Arriva un primo aggiornamento ufficiale dopo la forte scossa di terremoto avvertita nella notte tra l’1 e il 2 giugno anche a Reggio Calabria.

Alle 1.15 è terminata la riunione dell’Unità di Crisi con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile. La notizia più importante, al momento, è l’assenza di danni.

“Si conferma, fortunatamente, l’assenza di danni a persone o cose”.

La Sala Operativa sta comunque continuando a ricevere numerose telefonate da parte dei cittadini, soprattutto per richieste di informazioni dopo la scossa avvertita in diverse zone della Calabria e anche nell’area dello Stretto.

La Protezione civile ha ricordato ancora una volta il numero verde da contattare:

“Ricordiamo ancora una volta il numero verde 800222211”.

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Il terremoto, secondo i dati INGV, è stato registrato alle 00:12:35 ora italiana del 2 giugno 2026. La magnitudo indicata è ML 6.2.

L’evento sismico è avvenuto nella zona della Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza, con coordinate geografiche 39.1550, 15.8210, a una profondità di 250 chilometri.

La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stata percepita distintamente anche a Reggio Calabria, dove molti cittadini sono stati svegliati pochi minuti dopo la mezzanotte.

La situazione resta monitorata dalla Protezione civile.