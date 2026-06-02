Terremoto in Calabria, la Protezione civile: ‘Nessun danno a persone o cose’
Aggiornamento della Protezione civile dopo la riunione dell'Unità di crisi
02 Giugno 2026 - 01:27 | di Redazione
Arriva un primo aggiornamento ufficiale dopo la forte scossa di terremoto avvertita nella notte tra l’1 e il 2 giugno anche a Reggio Calabria.
Alle 1.15 è terminata la riunione dell’Unità di Crisi con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile. La notizia più importante, al momento, è l’assenza di danni.
“Si conferma, fortunatamente, l’assenza di danni a persone o cose”.
La Sala Operativa sta comunque continuando a ricevere numerose telefonate da parte dei cittadini, soprattutto per richieste di informazioni dopo la scossa avvertita in diverse zone della Calabria e anche nell’area dello Stretto.
La Protezione civile ha ricordato ancora una volta il numero verde da contattare:
“Ricordiamo ancora una volta il numero verde 800222211”.
Il terremoto, secondo i dati INGV, è stato registrato alle 00:12:35 ora italiana del 2 giugno 2026. La magnitudo indicata è ML 6.2.
L’evento sismico è avvenuto nella zona della Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza, con coordinate geografiche 39.1550, 15.8210, a una profondità di 250 chilometri.
La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stata percepita distintamente anche a Reggio Calabria, dove molti cittadini sono stati svegliati pochi minuti dopo la mezzanotte.
La situazione resta monitorata dalla Protezione civile.
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