Terremoto nella notte in Calabria, il resoconto dei controlli dei Vigili del Fuoco: ‘Nessun danno’

Le richieste di intervento hanno riguardato principalmente situazioni legate all’apprensione dei cittadini dopo la scossa, con operazioni circoscritte e senza riscontri di danni

A seguito di ulteriori accertamenti effettuati presso i Comandi territoriali dei Vigili del Fuoco interessati dall’evento sismico registrato nella notte, si conferma che non sono state segnalate criticità rilevanti né danni a persone o strutture.

Gli interventi effettuati risultano limitati a due aperture di porta nel territorio della provincia di Cosenza, richieste a seguito dello stato di apprensione generato dalla scossa, e a due verifiche tecniche su civili abitazioni nei comuni di Catanzaro e Cittanova.

Le attività di controllo eseguite dalle squadre dei Vigili del Fuoco non hanno evidenziato problematiche di natura statica né danni strutturali agli edifici interessati.

La situazione risulta pertanto sotto controllo e costantemente monitorata dalle strutture operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

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Interventi limitati: aperture di porta e verifiche tecniche

Nel dettaglio, le richieste di intervento hanno riguardato principalmente situazioni legate all’apprensione dei cittadini dopo la scossa, con operazioni circoscritte e senza riscontri di danni. Le verifiche tecniche eseguite su civili abitazioni hanno escluso criticità di natura statica, confermando l’assenza di problematiche strutturali.

Controlli in corso e monitoraggio costante sul territorio

Il dispositivo operativo dei Vigili del Fuoco resta attivo e impegnato nel monitoraggio della situazione, mantenendo un presidio costante sui territori interessati. Al momento, non emergono elementi che facciano ipotizzare un peggioramento del quadro, ma l’attenzione rimane alta per garantire sicurezza e tempestività di intervento.