KARATE: Qualificazioni alla finale del Campionato Italiano di kumite. I risultati

Si è svolta, al Pala Borsellino di Vibo, la gara valida a qualificare i finalisti al Campionato Italiano Juniores, in programma il 19/20/21 di Giugno prossimo, a Ostia Lido Roma.

L’atleta, appartenente alla A.S.D Karate Catona RC, ha bissato il risultato dello scorso anno, conquistando la Medaglia d’oro e staccando il pass per Roma. Ha disputato tre incontri, contro degli avversari bravi e preparati, provenienti da Crotone, Cosenza e Curinga, senza subire punti, imponendosi con un parziale complessivo di 20 a 0, ricevendo da tutti i tecnici presenti, i complimenti per il modo in cui ha condotto l’intera gara, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello tattico.

Giovanni, prima di partecipare al Campionato Italiano, la prossima settimana sarà presente, insieme ai suoi compagni di palestra, Carlotta, Chiara e Sofia, all’Open League di Messina, nei giorni 6 e 7 giugno, valevole per il ranking nazionale.

Naturalmente, molto soddisfatti del risultato i suoi Maestri, Giuseppe e Indra La Fauci che da tanti anni, con la loro passione, formano tantissimi Campioni.

Nella stessa mattinata, erano di scena i più piccoli e, per il Karate Catona, erano presenti 10 fanciulli per la categoria U/10 e 11 ragazzi per la categoria U/12 che hanno centrato il terzo posto sul podio.

I nomi dei partecipanti:

U/10

Cotroneo Cristian

Laface Antonio

Mammone Francesco

Morello Cristian

Papalia Marta

Parrinello Ettore

Polimeni Andrea

Polimeni Natale

Schimizzi Nicole

Tramontana Domenico.

U/12 squadra 1:

Giustra Paola

Colacrisi Umberto

Morda’ Giuseppe

Colacrisi Myriam

Giordano Natale

Brandi Lucia.

U/12 squadra 2:

Caridi Demetrio

Tripodi Chloe

Crignano Giuseppe

Marretta Maryam

Barillà Cristian