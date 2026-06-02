KARATE: Qualificazioni alla finale del Campionato Italiano di kumite. I risultati
Giovanni Tramontana si riconferma Campione Regionale indiscusso nella sua categoria
02 Giugno 2026 - 09:23 | Redazione
Si è svolta, al Pala Borsellino di Vibo, la gara valida a qualificare i finalisti al Campionato Italiano Juniores, in programma il 19/20/21 di Giugno prossimo, a Ostia Lido Roma.
L’atleta, appartenente alla A.S.D Karate Catona RC, ha bissato il risultato dello scorso anno, conquistando la Medaglia d’oro e staccando il pass per Roma. Ha disputato tre incontri, contro degli avversari bravi e preparati, provenienti da Crotone, Cosenza e Curinga, senza subire punti, imponendosi con un parziale complessivo di 20 a 0, ricevendo da tutti i tecnici presenti, i complimenti per il modo in cui ha condotto l’intera gara, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello tattico.
Giovanni, prima di partecipare al Campionato Italiano, la prossima settimana sarà presente, insieme ai suoi compagni di palestra, Carlotta, Chiara e Sofia, all’Open League di Messina, nei giorni 6 e 7 giugno, valevole per il ranking nazionale.
Naturalmente, molto soddisfatti del risultato i suoi Maestri, Giuseppe e Indra La Fauci che da tanti anni, con la loro passione, formano tantissimi Campioni.
Nella stessa mattinata, erano di scena i più piccoli e, per il Karate Catona, erano presenti 10 fanciulli per la categoria U/10 e 11 ragazzi per la categoria U/12 che hanno centrato il terzo posto sul podio.
I nomi dei partecipanti:
U/10
Cotroneo Cristian
Laface Antonio
Mammone Francesco
Morello Cristian
Papalia Marta
Parrinello Ettore
Polimeni Andrea
Polimeni Natale
Schimizzi Nicole
Tramontana Domenico.
U/12 squadra 1:
Giustra Paola
Colacrisi Umberto
Morda’ Giuseppe
Colacrisi Myriam
Giordano Natale
Brandi Lucia.
U/12 squadra 2:
Caridi Demetrio
Tripodi Chloe
Crignano Giuseppe
Marretta Maryam
Barillà Cristian
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