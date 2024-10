Gioiosa Jonica, CISL/UIL: assunzioni a tempo determinato

Cisl/Uil uniti nella gratitudine verso il Sindaco di Gioiosa Jonica che prevede l’assunzione di tutti i lavoratori a tempo determinato ex LSU LPU.

Il Segretario Generale Vincenzo Sera della CISL FP e Stefano Princi della UIL TEMP esprimono grande soddisfazione per la decisione del Sindaco Salvatore Fuda del Comune di Gioiosa Ionica, che prevede complessivamente l’assunzione di tutti i lavoratori a tempo determinato ex LSU LPU.

Giorno 26 settembre, il Sindaco Salvatore Fuda ha convocato nella sala del Consiglio Comunale tutti i lavoratori interessati a tempo determinato ex LSU LPU unitamente al Segretario Comunale al responsabile dell’Ufficio del Personale ed alle OO.SS. e la RSU ed ha voluto tracciare esplicitando il percorso che è stato fatto, evidenziando le necessità dell’Amministrazione per giungere al risultato della decisione e della possibilità di stabilizzare tutti i lavoratori.

Siamo riusciti, comunica il Sindaco Salvatore Fuda, a dare risposte importanti al personale precario ex LSU LPU, che lavora all’interno dell’Ente ormai da tantissimi anni e che ha contribuito al buon funzionamento del Comune, in termini di efficacia ed efficienza, unitamente ai dipendenti a tempo indeterminato.

IL SINDACO:

La nuova programmazione del piano triennale del fabbisogno del personale, sarà riformulato nei prossimi giorni, saranno implementati i servizi e saranno previste stabilizzazioni con le ore lavorative e quelle in godimento da ciascun lavoratore differenziate rispetto l’attività da svolgere, fermo restando le ore che saranno garantite dalla storicizzazione delle risorse da parte della Regione Calabria e dal Ministero.

“Ci abbiamo sempre creduto, ed abbiamo avuto sempre a cuore la risoluzione del problema.”

La Cisl Fp e la Uil Temp hanno sottolineato la sensibilità e la disponibilità dimostrata dal Sindaco Salvatore Fuda e di tutti quelli che si sono impegnati al raggiungimento di questo obiettivo.

Un grande contributo serio e responsabile è stato dato anche dalla Rsu interna del Comune di Gioiosa Ionica, la sig. Antico Barbara e Patrizia Mari, che hanno saputo coordinare l’attività tra i lavoratori e l’Amministrazione.

Particolare soddisfazione è stata espressa dai Segretari Generali della Cisl Fp e della Uil Temp che hanno condiviso con i lavoratori del Comune di Gioiosa Ionica la condizione e la necessità di ogni singolo lavoratore precario

“Questo dimostra che quando c’è la volontà reale di stabilizzare i lavoratori, gli obiettivi si concretizzano”.

SERRA E PRINCI IN CONCLUSIONE:

Confidiamo in una celere attuazione di quanto condiviso per concludere presto questa lunga e storica partita di stabilizzazioni e proseguire, sempre attraverso le proficue relazioni sindacali che si stanno sempre più rafforzando con le Amministrazione, affinché si completino, nel più breve tempo possibile, le stabilizzazioni di tutti i lavoratori ex Lsu Lpu, nessuno escluso.