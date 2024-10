Gioiosa Jonica, la proposta di Pro Loco e Comune per i festeggiamenti di Capodanno

La grande festa spettacolo organizzata in collaborazione con la Consulta delle Associazioni e con “Bird Production” ospiti nella tensostruttura allestita e messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale in piazza Vittorio Veneto per accogliere i cittadini gioiosani e le persone dei paesi limitrofi della Valle del Torbido che, dopo i rituali cenoni nei ristoranti, nelle feste di galà o nelle proprie famiglie, vorranno condividere alcune ore di musica e balli per tutti i gusti.

Gioiosa Jonica riesce ad accogliere e unire le novità del nuovo millennio con la storicità e la cultura di una città d’arte tra le più belle della locride, pronta a ospitare quanti sceglieranno l’alternativa delle discoteche (ideale per i giovani) con la struttura installata nel cuore pulsante del paese. La notte di capodanno 2018 sarà allietata da un grande show con artisti e ospiti famosi, concerti di musica dal vivo e cine concerto per raggiungere il suo apice all’alba del nuovo giorno.

Per gli amanti della musica la Pro Loco organizza il concerto del gruppo calabrese dei “Marvanza” reduci da un tour europeo insieme al regista gioiosano Alberto Gatto con tappe in molte città ed avrà il culmine nella notte di capodanno a Gioiosa Jonica. Il programma Capodanno 2018 stilato dagli organizzatori (Pro Loco, Amministrazione Comunale e Consulta) prevede: ritrovo presso il “Palatenda” in Piazza Vittorio Veneto Gioiosa Ionica alle ore 00:30 Cine concerto – Marvanza Live Reggae; DJ SET – Pierluigi Tallarida & Albon (Musica DJ) Musica pop. Quindi appuntamento la notte del 1° gennaio 2018 per festeggiare questo nuovo anno pieno di aspettative e di buoni propositi da parte di tutti.