A Gioiosa Marea l’ultima selezione del Festival “Facce da Bronzi”

Ultime battute prima del gran finale del Festival nazionale “Facce da bronzi” – V edizione, concorso comico che negli scorsi mesi ha coinvolto 26 brillanti comici in un viaggio itinerante nella comicità italiana con due selezioni nella città di Torino e Roma, condotte magistralmente dal comico di Made in Sud Gennaro Calabrese e dal comico Gianpiero Perone da Colorado.

La manifestazione ideata e prodotta dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte”, con il patrocinio del comune di Gioiosa Marea e la direzione artistica di Giuseppe Mazzacuva, si concluderà con una tappa di selezione per il Sud-Italia il 23 Aprile al teatro Francesco Bora di Gioiosa Marea in provincia di Messina con ingresso gratuito, dove si sfideranno otto esilaranti comici: i messinesi Cric e Croc (Stefano Basilio Saccone e Rocco Albino Amedeo) Cosimo Briguglio e il duo Tap del Tap (Jessica Salmeri e Gracy Corona), il napoletano Michele Palmiero, Francesco Barone da Bergamo, i Fusibili (Cristian Abbate – Salvatore Iacono) da Caltanissetta, il palermitano Enzo Carnese e il duo comico Aldo al quadrato (Aldo Zumbo e Aldo di Giuseppe) da Reggio Calabria.

La serata intervallata da momenti di musica e danza, sarà condotta dal duo comico Moka (Daniele Sottile e Carmelo Truglio), ideatori del format televisivo “Fucina cabaret” in onda sul canale Nazionale 24 e vedrà in veste di madrina della serata la comica siciliana Mariuccia Cannata in arte “Pipitonella” dalla trasmissione “Insieme” di Antenna Sicilia, che regalerà al pubblico mezz’ora di sane risate con i suoi esilaranti personaggi.

I comici in gara saranno valutati da una giuria tecnica formata da personaggi dello spettacolo e della cultura che avrà l’arduo compito di scegliere gli ultimi concorrenti che si aggiungeranno ai sette finalisti già ammessi alla finale prevista per il 21 maggio al teatro “Cilea” di Reggio Calabria presentata dal duo “I non ti regoli” e con ospite d’eccezione il comico Giovanni Cacioppo e inserita all’interno del programma del Festival delle Arti della Magna Grecia. Per assistere alla serata finale del festival è possibile prenotare e acquistare i biglietti dal 20 aprile al costo di 5 euro, presso il botteghino del teatro Cilea di Reggio Calabria. Info e dettagli: www.festivalfaccedabronzi.it – info@festivalfaccedabronzi.it