Un reggino a ‘The Floor’ su Rai 2: ‘Rappresenterò con orgoglio la mia città’
Dal 6 aprile in prima serata con Paola Perego alle 21:00 su Rai 2
26 Marzo 2026 - 11:38 | Comunicato
Reggio Calabria si prepara a tifare per uno dei suoi concittadini. Il giovane reggino Gionatan Scappatura prenderà parte a “The Floor”, il programma televisivo in onda su Rai 2 e condotto da Paola Perego.
Per il concorrente reggino si tratta di una vetrina importante, ma anche di un’occasione per portare sul piccolo schermo un pezzo della propria terra.
Scappatura dovrà dimostrare le proprie abilità e competenze all’interno di una sfida nazionale capace di unire intrattenimento e racconto personale.
“The Floor” andrà in onda a partire dal 6 aprile, in prima serata alle 21 su Rai 2, e metterà in palio un montepremi finale da 100 mila euro. Un appuntamento che promette attenzione e curiosità anche da parte del pubblico reggino, pronto a seguire da vicino il cammino di Gionatan.
‘Rappresenterò con orgoglio la mia città’, ha annunciato Scappatura, invitando tutti i reggini a seguire il programma. E ancora:
“Alla mia amatissima città comunico con profonda gioia che: VADO ALLA RAI! Ci sarò anche io! The Floor, in prima serata su Rai2 e RaiPlay: dal 6 aprile…ne rimarrà uno solo!”