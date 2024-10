Giorgia Gatto, la rivelazione della danza reggina, si esibisce a Ballando con le Stelle

Occhi puntati su Rai 1: la piccola Giorgia sarà a Roma, accompagnata dai genitori e dalla sua insegnante di danza per calcare la scena di Ballando con le stelle

Con una standing ovation da parte di tutti i giudici di Ballando On the Road, Giorgia Gatto, 9 anni, allieva del Centro formazione danza Arabesque di Reggio Calabria, diretto da Pasqualina Iacopino, ha vinto il primo posto per la puntata di Ballando con le Stelle. Il giovane astro nascente della danza reggina parteciperà il 27 aprile al programma condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli.

Un’esibizione da brividi, come l’ha definita l’eclettico stilista e designer venezuelano Guillermo Mariotto, giudice di Ballando on the Road. Plauso anche all’interpretazione della piccola Giorgia che, carismatica, magnetica, è riuscita a calarsi nel personaggio “di una fiaba stranissima”, divenendone la “fatina magica”, ha aggiunto il giudice ancora emozionato dalla performance, apprezzata anche a livello coreografico.

Giorgia è un’eccellenza, non ha alcun dubbio Carolyn Smith, icona della danza, coreografa e personaggio televisivo britannico, ora presidente di giuria del talent Show di Milly Carlucci.

“In Italia – ha commentato la Smith dopo l’esibizione della piccola Giorgia – abbiamo tanto talento ma pochi vanno avanti con la disciplina pura”.

“Tu devi andare in America”, è stato infine l’accorato augurio alla ballerina che ritiene talmente brava da sembrare “di un altro pianeta”.

Dopo aver partecipato a Catania alla seconda tappa del talent show itinerante condotto da Milly Carlucci alla ricerca, da nord a sud, di ballerini d’eccezione da portare alla ribalta della scena televisiva, Giorgia è riuscita a farsi notare superando le selezioni siciliane e l’ulteriore valutazione del ballerino e coreografo di Villapiana, Antonio Fini, special guest di Ballando On The Road.

Adesso un’altra prova. Sabato sera occhi puntati su Rai 1: la piccola Giorgia sarà a Roma, accompagnata dai genitori e dalla sua insegnante di danza, Pasqualina Iacopino, per calcare la scena di Ballando con te, il format di Ballando con le stelle dedicato ai talenti italiani non vip. Siamo certi che ci lascerà senza fiato ancora una volta.