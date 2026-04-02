Giornata mondiale Autismo, Straface: ‘La nostra riforma per una Calabria dei diritti dal Pollino allo Stretto’

“Celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo significa, per la Regione Calabria, onorare un impegno che abbiamo trasformato in una nuova architettura di tutele. Oggi non ci limitiamo a una ricorrenza, ma rivendichiamo un cambiamento profondo che mette al centro la dignità di ogni persona e la serenità delle loro famiglie”.

Con queste parole l’assessore regionale al Welfare e alle Pari opportunità, Pasqualina Straface, interviene in occasione della ricorrenza istituita dall’ONU il 2 aprile. Un messaggio che quest’anno segna il passaggio definitivo dalla gestione dell’emergenza alla forza della programmazione strutturale.

Straface: “Progetto di vita esteso a tutte le province”

“Abbiamo lavorato duramente – sottolinea l’assessore Straface – perché l’autismo non fosse più vissuto come un destino solitario da affrontare tra le mura di casa. La Calabria ha scelto di essere all’avanguardia: partendo dalla positiva esperienza di Catanzaro, abbiamo esteso la sperimentazione del Progetto di vita a tutte e cinque le province calabresi. Siamo l’unica regione d’Italia capace di garantire questa copertura uniforme su tutto il territorio, assicurando che il passaggio all’età adulta sia un percorso accompagnato e sicuro”.

Valutazione multidimensionale e risposte personalizzate

Il pilastro di questa rivoluzione è la valutazione multidimensionale, che pone la persona al centro di un’analisi a 360 gradi.

“Non guardiamo più solo al dato clinico – spiega l’assessore – ma adottiamo un approccio che considera la globalità dell’individuo: la salute, le relazioni, il contesto familiare e le aspirazioni lavorative. Questa multidimensionalità ci permette di costruire risposte personalizzate che non lasciano indietro nessuno”.

8 milioni e 14 Centri polivalenti: inclusione e autonomia

Grazie all’investimento di 8 milioni di euro per i 14 Centri polivalenti, la Regione sta creando laboratori di inclusione e autonomia dove la cura si sposa con il progetto di vita.

“Non parliamo solo di terapie, ma di arte, sport e inserimento lavorativo. Vogliamo che la qualità della vita sia una certezza in ogni angolo della Calabria, eliminando le disparità territoriali tra Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro”.

Il messaggio alle famiglie: “Abbattere ogni barriera”