Giornata mondiale Autismo, Straface: ‘La nostra riforma per una Calabria dei diritti dal Pollino allo Stretto’
Il messaggio alle famiglie dell'assessora al welfare: "La vostra determinazione è il motore della nostra azione. La Regione continuerà ad investire risorse per abbattere ogni barriera"
02 Aprile 2026 - 14:55 | Comunicato Stampa
“Celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo significa, per la Regione Calabria, onorare un impegno che abbiamo trasformato in una nuova architettura di tutele. Oggi non ci limitiamo a una ricorrenza, ma rivendichiamo un cambiamento profondo che mette al centro la dignità di ogni persona e la serenità delle loro famiglie”.
Con queste parole l’assessore regionale al Welfare e alle Pari opportunità, Pasqualina Straface, interviene in occasione della ricorrenza istituita dall’ONU il 2 aprile. Un messaggio che quest’anno segna il passaggio definitivo dalla gestione dell’emergenza alla forza della programmazione strutturale.
Straface: “Progetto di vita esteso a tutte le province”
“Abbiamo lavorato duramente – sottolinea l’assessore Straface – perché l’autismo non fosse più vissuto come un destino solitario da affrontare tra le mura di casa. La Calabria ha scelto di essere all’avanguardia: partendo dalla positiva esperienza di Catanzaro, abbiamo esteso la sperimentazione del Progetto di vita a tutte e cinque le province calabresi. Siamo l’unica regione d’Italia capace di garantire questa copertura uniforme su tutto il territorio, assicurando che il passaggio all’età adulta sia un percorso accompagnato e sicuro”.
Valutazione multidimensionale e risposte personalizzate
Il pilastro di questa rivoluzione è la valutazione multidimensionale, che pone la persona al centro di un’analisi a 360 gradi.
“Non guardiamo più solo al dato clinico – spiega l’assessore – ma adottiamo un approccio che considera la globalità dell’individuo: la salute, le relazioni, il contesto familiare e le aspirazioni lavorative. Questa multidimensionalità ci permette di costruire risposte personalizzate che non lasciano indietro nessuno”.
8 milioni e 14 Centri polivalenti: inclusione e autonomia
Grazie all’investimento di 8 milioni di euro per i 14 Centri polivalenti, la Regione sta creando laboratori di inclusione e autonomia dove la cura si sposa con il progetto di vita.
“Non parliamo solo di terapie, ma di arte, sport e inserimento lavorativo. Vogliamo che la qualità della vita sia una certezza in ogni angolo della Calabria, eliminando le disparità territoriali tra Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro”.
Il messaggio alle famiglie: “Abbattere ogni barriera”
“In questa giornata di riflessione – conclude Pasqualina Straface – il mio pensiero va ai genitori e ai ragazzi: la vostra determinazione è il motore della nostra azione. La Regione Calabria continuerà a investire risorse e cuore per abbattere ogni barriera. Costruire una società realmente aperta è un obiettivo di civiltà che continueremo a perseguire con la concretezza dei fatti”.