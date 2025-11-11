Colletta alimentare, sabato 500 punti vendita in Calabria

Oltre 500 punti vendita coinvolti con circa 5000 i volontari: torna sabato prossimo, 15 novembre, sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata nazionale della Colletta alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione banco alimentare Ets per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco alimentare regionali.



I volontari saranno riconoscibili dalla pettorina arancione che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti alle 627 organizzazioni convenzionate con Banco alimentare in Calabria (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che accolgono oltre 130.000 persone in difficoltà.



“Lo scorso anno – fa sapere Gerardo Franco Falcone, presidente del Banco alimentare della Calabria – tanti donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a questa grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere solo in Calabria 177 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà, a fronte delle 168 dell’anno precedente”.