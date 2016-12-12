Martedì 13 dicembre, a partire dalle ore 10:30, presso l’Aula Magna di Ateneo “A. Quistelli”, si svolgerà la giornata dell’internazionalizzazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il programma della giornata prevede due distinte sessioni: al mattino verranno presentate le attività d’internazionalizzazione dell’Università, con riferimento alle partnership con altre Università Europee ed extra-Europee, agli accordi di collaborazione siglati e alle attività correlate, alla mobilità studentesca, in particolare relativa al programma Erasmus + e ad altri programmi.

Negli ultimi anni è fortemente cresciuto il numero di studenti che accede alla mobilità internazionale, riuscendo così ad acquisire una competenza extra in termini di conoscenza di lingue straniere, di conoscenza del patrimonio culturale di altri paesi, di capacità di incontro e colloquio con giovani di altri paesi e comunità, di “soft skills” rivendibili nel mondo del lavoro, sempre più attento a tali qualità complementari al curriculum tecnico-scientifico.

L’Università ha investito nel costruire rapporti con paesi il cui trend è in forte crescita, come la Cina e gli Emirati Arabi Uniti, e nel corso della giornata si firmerà un nuovo accordo di collaborazione con lo IAV Università “Hassan II” di Rabat nell’ambito dei programmi del Dipartimento di Agraria.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, un importante momento dedicato al sistema universitario Israeliano e ai rapporti con le Università Italiane, in particolare Reggio Calabria.

Relazionerà il Ministro Consigliere dell’Ambasciata Israeliana in Italia, dott. Rafael Erdreich, che illustrerà anche il nuovo programma di ricerca industriale Italia-Israele, recentemente bandito dal Ministero degli Esteri.

La giornata reggina precede di un paio di giorni l’incontro presso la Conferenza dei Rettori (CRUI) a Roma, in cui si parlerà degli scambi Italia-Israele, a conferma della tempestività e importanza dell’iniziativa.