A Reggio la giornata europea contro la tratta, Falcomatà ai ragazzi: ‘Una lotta senza sosta’

In occasione della “Diciottesima giornata europea contro la tratta” l’aula Battaglia del Consiglio comunale a Palazzo San Giorgio ha ospitato gli studenti di alcuni istituti superiori della città coinvolti in attività di sensibilizzazione contro lo sfruttamento sessuale e lavorativo, l’accattonaggio e le economie illegali. La data, scelta dalla Commissione Europea nel 2006, rappresenta un’occasione per accendere i riflettori su una tematica complessa, i cui fenomeni sono in costante evoluzione. Nella città dello Stretto, la Piccola Opera Papa Giovanni Onlus è Ente Capofila del Progetto regionale Incipit, che mira al contrasto della tratta di esseri umani, con il supporto di diversi partner. Durante l’incontro, i professionisti del progetto hanno approfondito le progettualità di inclusione sociale delle vittime.

Per l’Amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il Presidente del consiglio comunale Enzo Marra e l’assessore alle Politiche sociali e al Welfare Lucia Anita Nucera.

Il sindaco ha sottolineato: “Una città funziona meglio se riesce ad avere la sensibilità e a non essere indifferente su temi che sembrano provenire da altri mondi. Il fenomeno dello sfruttamento dell’essere umano è di straordinaria attualità: secondo i dati Unicef, il 23% delle persone sfruttate sono bambine. Accanto a questo, ci sono situazioni più oscure che sfuggono ai dati statistici, come il caso di persone segregate in casa dai propri familiari. Questo progetto ha il compito di farvi uscire con la consapevolezza che su questi temi bisogna portare avanti una lotta continua”.

“È un momento importante oggi qui che coinvolge voi giovani. Ci troviamo nell’aula del consiglio, un luogo in cui si affrontano le sfide della città. È importante studiare per arricchire il proprio bagaglio culturale e diventare cittadini liberi”.

“Il Comune di Reggio Calabria è presente dal 2014, anche durante i numerosi sbarchi. Non dimentichiamo che, seppur con risorse limitate, non abbiamo mai lasciato nessuno indietro. Collaboriamo con associazioni per fornire supporto psicologico alle vittime di tratta, spesso minacciate da organizzazioni internazionali. È fondamentale affrontare queste problematiche, poiché ci troviamo di fronte a un arretramento dei diritti, specialmente nel Mediterraneo, che da piazza di culture è diventato un cimitero di vite perdute”.

Dopo l’introduzione di Lucia Lipari, responsabile della comunicazione del Progetto Incipit, su “La rappresentazione sociale e mediatica delle schiavitù moderne”, hanno preso la parola:

, del progetto Incipit, che ha trattato il tema dello . Luciano Squillaci, direttore dell’Area sociale Piccola Opera Papa Giovanni.