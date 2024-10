Reggio, Palazzo San Giorgio s’illumina di viola per la ‘Giornata mondiale della Fibromialgia’

Di seguito il comunicato stampa del Comune di Reggio Calabria sulle iniziative dell’amministrazione organizzate in occasione della ‘Giornata mondiale della Fibromialgia’, con le dichiarazioni della presidente dell’associazione reggina Fibromialgia Jolanda Votano.

Luci viola accese per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni dei pazienti fibromialgici. L’Amministrazione comunale ha aderito alla campagna promossa dall’AISF (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV) che, anche quest’anno, propone in tutta Italia il 12 maggio, in occasione della giornata mondiale della fibromialgia.

Si tratta di una sindrome che colpisce più di 2.000 persone nel nostro Paese. È caratterizzata principalmente da dolore diffuso di tipo muscolo-scheletrico, che può essere accompagnato da stanchezza cronica o confusione mentale e tanti altri sintomi. Reggio Calabria, dal 2018, ha raccolto l’invito a partecipare alla celebrazioni della giornata con lo spirito di rendere visibili alla popolazione le persone fibromialgiche e i loro problemi. Ieri sera anche Palazzo San Giorgio si è acceso di viola affinché coloro che soffrono di questa patologia possano essere “Non più inVISIbili”.

L’Associazione reggina Fibromialgia, presieduta da Jolanda Votano, ha organizzato una iniziativa di sensibilizzazione alla panchina viola del Castello Aragonese, che ha ricevuto il plauso del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’Assessore Carmelo Romeo, che già in passato ed in più occasioni aveva audito l’Associazione nell’ambito dei lavori della competente commissione consiliare.

Come chiarisce la presidente: