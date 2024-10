Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne: le iniziative a Reggio Calabria

Questa mattina, alle ore 11, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma con cui anche Reggio Calabria parteciperà all’ormai prossimo Orange Day del 25 novembre: giornata internazionale per l’eliminazione della violenza verso donne e bambine.

Per l’occasione, la Città si tingerà di arancio che, com’è noto, è il colore simbolo scelto dall’Onu per rappresentare la speranza di un futuro più prospero, radioso e privo di violenze di ogni genere.

Tante le iniziative, promosse congiuntamente dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città metropolitana, per aumentare la consapevolezza e la prevenzione della violenza sulle donne.

“Il rispetto dell’altro, da qui si parte”, questo il monito dell’Assessore alle Pari opportunità del Comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera, nell’introdurre le rappresentanti istituzionali di Comune e Città Metropolitana che hanno preso parte alla causa di sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Al tavolo insieme: Michela Calabrò, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune; Laura Bertullo, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana; Paola Carbone, Consigliera di parità della Città Metropolitana e il “Posto Occupato”, riservato idealmente a una delle donne vittima di violenza.

Come spiegato da Paola Carbone, il “Posto Occupato” è un gesto concreto per condannare gli autori del femminicidio e simboleggiare la mancata presenza di chi poteva esserci ma non può più farlo.

Laura Bertullo, nel ricordare i dati relativi ai casi di violenza nel territorio Italiano ha fatto emergere statistiche allarmanti: è una donna ogni 76 ore a perdere la vita a seguito di violenza, e tantissimi i bambini rimasti orfani.

Infine, Michela Calabrò ha ripercorso le tappe della giornata, facendo riferimento all’impegno posto dalle parti nella lotta alla causa comune, e ricordato i risultati raggiunti in questi anni dall’Assessorato alle Pari Opportunità.

A conclusione, la stessa Lucia Anita Nucera ha lanciato la proposta di introduzione nelle scuole del rappresentante delle pari opportunità in classe.

Le iniziative previste per il 24 novembre:

ore 8.00 – 12.30, Piazza Italia

Workshop di pittura “Disegnamo contro la violenza”,

con la partecipazione dei ragazzi delle scuole, delle Associazioni e delle Istituzioni;

ore 12.30, Galleria di Palazzo San Giorgio

Inaugurazione mostra con performance di ballerine della scuola di danza di Gabriella Cutrupi;

ore 18.30

Illuminazione del Castello Aragonese e del monumento all’Italia e Piazza Italia