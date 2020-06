La Calabria 'pensa' green: il Presidente Tallini sulla Giornata mondiale dell'ambiente

È quanto dichiara nella giornata mondiale dell’ambiente il presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini.

“I segnali d’allarme come i livelli di inquinamento, l’innalzamento delle temperature ed altre emergenze che già da tempo si profilano come una grave minaccia per l’ambiente - sottolinea Domenico Tallini - impongono un ripensamento globale delle politiche a tutti i livelli di governo che devono raccogliere le sfide della green economy, di sistemi di produzione compatibili con il rispetto dell’ecosistema, per la salvaguardia della biodiversità e la promozione di un turismo sostenibile e responsabile”.