Giornata mondiale sindrome di Down: AIPD Reggio Calabria presena un nuovo progetto

In occasione della giornata mondiale della sindrome di Down, che si svolgerà il 21 marzo, presso il teatro Nemesia Valle c/o Campus San Vincenzo De’ Paoli – Via Mazzini, 11 (RC), la sezione AIPD di Reggio Calabria presenterà un nuovo progetto. Si tratta della presentazione della canzone dal titolo “Tutti uguali, tutti speciali”, pensata e scritta per la nostra associazione, grazie al contributo di due artisti della scena Rap italiana: Francesco Carlo (Kento) e Simone Squillace (Mad Simon). I protagonisti sono i bambini e i ragazzi della sezione di RC che, oltre ad aver cantato, hanno anche realizzato il video clip del brano.

<<E’ stata un’esperienza ricca di emozioni>>, afferma il rapper Kento, <<Spero che questa collaborazione con AIPD duri a lungo>>.

Inoltre, nel corso della serata, verrà proiettato il film, firmato AIPD, “Diritto ai diritti”, al quale hanno partecipato anche due ragazzi della nostra sezione.

Per ulteriori informazioni visitare le pagine Facebook

“AIPD Sezione Reggio Calabria” ; “AIPD Sezione Rc”

o contattare il numero 340 8738229