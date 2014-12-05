Il restauro delle opere d’arte: dalla diagnostica alla verniciatura finale.

Cosenza – Laboratorio di Restauroex convento di san Francesco d’AssisiDomenica 7 dicembre 2014Ore 9.00/13.00Domenica 7 dicembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a Cosenza, presso il Laboratorio di Restauro, sito nell’ex convento di san Francesco d’Assisi, la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria partecipa alla Giornata Nazionale dell’Archeologia, del Patrimonio Artistico e del Restauro, promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con l’iniziativa Il restauro delle opere d’arte, dalla diagnostica alla verniciatura finale.

I tecnici e gli operatori del Laboratorio di Restauro della Soprintendenza, coordinati da Nella Mari, storico d’arte, accompagneranno i visitatori illustrando le delicate e complesse operazioni di un intervento di restauro di un’opera d’arte, in particolare dalla diagnostica alla verniciatura finale.

La manifestazione darà la possibilità di comprendere il fascino di un lavoro che ha restituito negli anni autentici capolavori d’arte alla collettività calabrese.