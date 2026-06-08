XXII Giornata Nazionale dello Sport. In Calabria un grande successo

La Calabria ha risposto con entusiasmo alla XXII Giornata Nazionale dello Sport, trasformando strade, piazze e luoghi simbolo del territorio in una grande festa all’insegna dello sport, della partecipazione e della condivisione.

Sono state più di 20 le località coinvolte in tutta la regione, con migliaia di ragazze e ragazzi protagonisti di una giornata straordinaria che ha celebrato i valori più autentici dello sport: inclusione, rispetto, aggregazione, benessere e crescita sociale.

Le numerose attività sportive, le esibizioni, le prove aperte al pubblico e i momenti di incontro hanno consentito a cittadini, famiglie e giovani di vivere un’esperienza coinvolgente e partecipata, confermando ancora una volta la capacità dello sport di unire le comunità e valorizzare il territorio.

Il CONI Calabria esprime la propria più profonda soddisfazione per la riuscita dell’evento e rivolge un sentito ringraziamento ai Comitati e alle Delegazioni Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, che con passione, competenza e spirito di servizio hanno contribuito in maniera determinante all’organizzazione e alla realizzazione delle iniziative nelle diverse località calabresi.

Un sincero ringraziamento è rivolto inoltre alle Istituzioni regionali e locali, alle amministrazioni comunali e a tutti gli enti che hanno sostenuto l’organizzazione della manifestazione, collaborando attivamente affinché la Giornata Nazionale dello Sport potesse svolgersi nel migliore dei modi e raggiungere migliaia di cittadini in tutta la Calabria.

“La gioia che proviamo oggi è davvero enorme – dichiara il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti –. Vedere migliaia di giovani invadere pacificamente strade e piazze con il sorriso, l’entusiasmo e la voglia di fare sport rappresenta la più bella testimonianza della forza educativa e sociale dello sport. La XXII Giornata Nazionale dello Sport ha confermato ancora una volta quanto il nostro movimento sia vivo, radicato e capace di coinvolgere l’intera comunità regionale. Desidero ringraziare di cuore le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Istituzioni e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida giornata. Un ringraziamento speciale va però a tutta la struttura del CONI Calabria che, letteralmente, è “scesa in campo” in ogni sua componente: dagli uffici ai delegati provinciali, dai collaboratori ai volontari, fino a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte con dedizione e passione. Questo successo appartiene a tutti loro e all’intero movimento sportivo calabrese“.