Giornata reggina della Cultura’: la sede dell’Avis di RC aperta tutta la giornata di sabato.

Dopo la giornata dedicata alle donne e la ‘Goccia Rosa’ prosegue l’opera su territorio dell’Avis Comunale.L’Avis Comunale di Reggio Calabria aderisce con piacere alla giornata della cultura indetta a Reggio Calabria per il 15 marzo.La sede dell’Avis di RC, sita sul Corso Garibaldi n°404, resterà aperta tutta la giornata di sabato con la quotidiana raccolta di sangue dalle 7:30 alle 13:30 e successivamente nelle ore pomeridiane il gruppo giovani e qualche componente del Consiglio Direttivo saranno disponibili per tutte le informazioni sul dono e sulla associazione.La rinascita della città sta particolarmente a cuore e la cultura della solidarietà, dell’inclusione sociale, del dono gratuito rappresentano elementi decisivi per quel salto di qualità che tutti i cittadini aspettano con speranza.La prossima giornata del donatore è prevista pr il prossimo 23 marzo nell’auditorium Lucianum di Reggio Calabria.