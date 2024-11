Giornata reggina della Cultura’: sabato 15 marzo il ritorno dell’arazzo fiammingo di Jan Leyniers

E’ stato presentato alla Provincia il programma della ‘Giornata reggina della Cultura’, che si terrà il 15 marzo.L’evento è legato al ritorno in provincia di Reggio ( e sarà esposto in anteprima al Museo nazionale della Magna Grecia) dell’arazzo fiammingo di Gerace, opera di Jan Leyniers, che per quarant’anni è stato oggetto di un profondo restauro a Cosenza.”E’ un’opera di straordinaria bellezza – ha detto l’assessore provinciale alla Cultura, Edoardo Lamberti Castronovo – di ventiquattro metri quadri, risalente al ‘600. Un’altra opera simile, dello stesso artista, è esposta a San Pietroburgo. Ma al di là di questo evento caratterizzante – ha proseguito Lamberti Castronovo – la ‘Giornata reggina della Cultura’ offrirà ai visitatori la possibilità di accedere, oltre che al Museo nazionale, alla Pinacoteca comunale, al Museo Diocesano, al Piccolo Museo San Paolo, al Museo dello strumento musicale, agli scavi archeologici del lungomare. Per l’occasione, tutte le scuole superiori resteranno aperte. La Giornata sarà conclusa da uno spettacolo al Teatro ‘Cilea’ e le somme raccolte saranno devolute in favore dell’Hospice di Via delle Stelle’”.Alla presentazione delle manifestazioni era presente, tra gli altri, l’arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini. “Spero che con la cultura – ha detto il presule – la città apra una pagina nuova della sua storia. Auspico che con tale strumento possano placarsi e spegnersi i fuochi della politica, evitando esasperazioni che nuocciono solo alla città”.