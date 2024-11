Falcomatà: “Giornata storica per Reggio Calabria”

«Oggi è una giornata storica. L’apertura del Museo Nazionale della Magna Grecia aggiunge una nuova perla allo straordinario patrimonio di bellezza nel quale è immersa la Città Metropolitana di Reggio Calabria». È quanto dichiarato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà durante l’inaugurazione del Museo Nazionale della Magna Grecia.

«É significativo che il Presidente Renzi abbia voluto suggellare questo grande traguardo con la sua autorevole presenza, visitando Reggio Calabria per la quarta volta da quando è al Governo, e scegliendo la nostra come la prima delle Città Metropolitane italiane a firmare i Patti per il Sud» ha proseguito il primo cittadino.

«Il nuovo Museo di Reggio Calabria sarà una straordinaria vetrina non solo per i Bronzi ma per l’intera città. Siamo la Citta Metropolitana che meglio custodisce la millenaria tradizione magnogreca, che costituisce per noi un enorme patrimonio storico, culturale ed artistico. Dobbiamo saper coniugare questa ricchezza con un’idea condivisa di sviluppo che farà di Reggio Calabria una delle Capitali del Mediterraneo. Lo facciamo oggi firmando con il Presidente del Consiglio il nostro Patto per Reggio Calabria Città Metropolitana. Ed è significativo che a fare da custodi a questa firma siano stati proprio i due guerrieri di Riace, che da Reggio Calabria parlano al mondo raccontando la straordinaria bellezza di questa terra» ha concluso il Sindaco Giuseppe Falcomatà.