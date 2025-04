Plastic Free, a Reggio 1200kg di rifiuti rimossi alla foce del Calopinace

Un weekend dedicato alla Terra, quello organizzato da Plastic Free il 26 e il 27 aprile, in occasione della data internazionale dell’associazione che da 5 anni si occupa di sensibilizzazione ambientale sul territorio.

Oltre 200 appuntamenti si sono svolti in contemporanea in Italia e nel mondo coinvolgendo 10.261 volontari che hanno rimosso 102.424kg di plastica e altri rifiuti dall’ambiente.

Un forte impegno a Reggio Calabria

A Reggio Calabria una risposta fortissima da parte della cittadinanza, che nel pomeriggio di sabato scorso si è riunita per riqualificare la foce del fiume Calopinace.



Il risultato della giornata: 1200kg di rifiuti di plastica, vetro, indifferenziato e ingombranti rimossi dall’ambiente grazie al lavoro di squadra di diverse realtà del territorio insieme a Plastic Free: la Lega Navale Italiana (sez. di Reggio Calabria), ESN Rhegium e L’Università Mediterranea con i dipartimenti di Ingegneria Diceam e Diies e l’associazione studentesca E.U.Re.Ca.

Il prossimo appuntamento a Palmi

Plastic Free è già pronta ad annunciare il prossimo nuovo appuntamento che si terrà sabato 3 maggio alle 10:00 alla Tonnara di Palmi, più precisamente al Fortino di Pietrenere, per la terza edizione del progetto portato avanti in collaborazione con l’associazione Seconda Chance.



Gli Istituti penitenziari di Locri, Vibo e Laureana di Borrello parteciperanno alla pulizia della spiaggia della Tonnara insieme a Plastic Free, unendo la causa ambientale alla causa sociale per promuovere il reinserimento sociale dei detenuti meritevoli.

Il supporto del Sunset Beach Club

L’evento ha ricevuto, per il secondo anno, il prezioso supporto del Sunset Beach Club che ha scelto di sostenere la causa e unirsi a Plastic Free in quest’occasione speciale.

Partecipazione e dettagli dell’evento

Per partecipare alla giornata ecologica di sabato 3 maggio è necessario registrarsi gratuitamente al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11073/3-mag-palmi cliccando “Partecipa”.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, una borraccia con l’acqua e un cappellino per il sole.

Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free.