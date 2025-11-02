Commemorazione dei defunti a Reggio: al Cimitero la Messa dell’arcivescovo Morrone

La commemorazione dei defunti a Reggio Calabria

A Reggio Calabria, la commemorazione dei fedeli defunti è scandita, come tradizione, da alcuni momenti di raccoglimento e preghiera presso il Cimitero monumentale di Condera.

Alle 11, l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone, presiederà la celebrazione eucaristica presso il sagrato dell’ossario, alla presenza dei fedeli e delle autorità cittadine politiche, civili e militari.

La commemorazione dei fedeli defunti e il significato del 2 novembre

Il 2 novembre è il giorno che la Chiesa dedica alla commemorazione dei fedeli defunti, chiamato dal popolo anche “festa dei defunti”. Anche nella Messa quotidiana, la liturgia riserva sempre un piccolo spazio, detto “memento, Domine…”, che significa “ricordati, Signore…”, e propone preghiere universali di suffragio per le anime di tutti i defunti in Purgatorio.

La Chiesa, con i suoi figli, è sempre madre e vuole sentirli tutti presenti in un unico abbraccio. Pertanto prega per i morti, come per i vivi, perché anch’essi sono vivi nel Signore. Questo amore materno della Chiesa è più forte della morte. La Chiesa sa, infatti, che «non entrerà in essa nulla di impuro».

Dopo la Santa Messa, si svolgerà un altro tradizionale momento: la deposizione delle corone di alloro presso il Sacrario dei Caduti, il monumento alle Vittime del terremoto del 1908 e il Mausoleo dei Vigili Urbani. La commemorazione proseguirà poi con la deposizione della corona di alloro presso il monumento al Milite Ignoto nel Cimitero comunale di Archi.

Il significato della commemorazione nei riti religiosi quotidiani

La Chiesa, in nome della figliolanza di Dio e della fratellanza in Gesù Cristo, stabilisce momenti di preghiera durante l’anno liturgico e nei riti religiosi quotidiani per rinsaldare il legame con i defunti.

Con la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, la Chiesa continua a intercedere presso Dio per le anime di tutti coloro che hanno vissuto nella fede, affinché, purificati da ogni macchia, possano entrare nella vita eterna e godere della visione della beatitudine eterna.

