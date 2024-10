Giovane disperso a Scilla, Siclari: “Salvataggio eccezionale della Guardia Costiera”

“Se è finita con sorrisi e non lacrime la serata di ieri è solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine che hanno lavorato ininterrottamente utilizzando elicotteri e ben 4 motovedette per cercare il giovane reggino che da Scilla è stato trascinato dalla corrente a 2 miglia dalla costa.

Non era affatto un salvataggio semplice considerate le condizioni, di notte in balia delle correnti dello Stretto.

Grazie di cuore e un plauso ai nostri angeli delle forze dell’ordine che garantiscono in ogni occasione la nostra sicurezza”.