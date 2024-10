Giovani di Confcommercio, il Presidente Sorgonà: “Illuminiamo la nostra città partendo dal Duomo”

“Sottoccupati o costretti a un part-time non voluto – a parlare è il Presidente dei Giovani di Confcommercio, Sorgonà – Il sud è nostro malgrado fanalino di coda anche per quota 15-34enni sul totale della popolazione e cresce il fenomeno di emigrazione al nord o addirittura verso l’estero”.

“Le aziende – prosegue il giovane reggino – hanno un bisogno estremo di aiuti e incentivi, solamente le piccole imprese possono rilanciare il mercato del lavoro e l’economia del paese. Artigiani, piccoli commercianti, botteghe alimentari sono da sempre la benzina di questo paese, il motore ? Noi giovani”.

“Oggi in città – continua Sorgonà – si vive in un ambiente di coscienze sfiduciate e depresse. È da qui che bisogna fare un passo indietro per farne tre avanti. Riportiamo energia facendo splendere le bellezze della nostra città, illuminando le nostre coscienze. Partiamo dal monumento principale della nostra città, perché non far si che la facciata del duomo resti sempre accesa tutto l’anno, in segno di speranza, prosperità e buon auspicio per tutta la comunità reggina”.