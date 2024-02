Un nuovo Orizzonte con i Giovani Confcommercio Rc

Un nuovo capitolo si apre per Confcommercio e per la Città con la costituzione in seno all’Associazione provinciale dei Commercianti del Gruppo Giovani Imprenditori. Alla presenza del presidente Lorenzo Labate e del direttore Fabio Giubilo, è stato formalmente costituito il Gruppo che rappresenta la sfida Confcommercio per il 2024 e che promette di portare una ventata di freschezza nel tessuto commerciale della provincia reggina.

Assieme a Paolo Destefano, imprenditore del settore moda, eletto alla guida del Gruppo per i prossimi cinque anni, tanti colleghi reggini under 42 che hanno sposato con entusiasmo il progetto e che sono pronti a fare la differenza, fornendo un contributo di idee, proposte e stimoli ad una Confcommercio che già tanto bene ha fatto nell’ultimo biennio raggiungendo una maturità ed una solidità importanti e assumendo un assetto programmatico dinamico e per tanti aspetti coraggioso. Eletto alla vicepresidenza Salvo Sgroi, giovane e intraprendente agente immobiliare, componente del direttivo Fimaa provinciale ma già con una lunga esperienza associativa.

“La nostra sfida per il 2024 inizia con i giovani perché crediamo fermamente che il futuro di Confcommercio Reggio Calabria e della nostra città sia nelle loro mani”, ha dichiarato il presidente Labate. “Nel contesto imprenditoriale reggino, in cui negli ultimi anni difficoltà evidenti hanno fatto venire meno entusiasmo e vitalità, puntare ad alimentare le energie dei giovani è un dovere delle Istituzioni e anche nostro. Conosco da tanti anni Paolo e molti giovani colleghi del Gruppo e, parlando assieme o anche solo guardando il loro modo di interpretare l’impresa, una cosa è evidente: la nuova generazione ha voglia di osare, di cambiare, di stare in movimento, di cercare strade diverse, anche rischiando di sbagliare. Con uno slancio che in troppi colleghi commercianti di maggiore esperienza è purtroppo venuto meno. Per questo in Confcommercio abbiamo fortemente voluto la costituzione del nuovo Gruppo Giovani, perché sono le idee giovani a fare la differenza, e siamo pronti ad accoglierle e sostenerle.”

Le parole di Paolo Destefano

Paolo Destefano, giovane che segue le orme imprenditoriali di famiglia, incarna perfettamente lo spirito di questa nuova iniziativa. 35 anni, commerciante del settore moda, cresciuto sotto l’ala del padre Giorgio e degli zii, titolare di due punti vendita sul Corso Garibaldi, da sempre Confcommercio, Paolo rappresenta la fusione ideale tra tradizione e innovazione. A lui il compito di guidare con coraggio il Gruppo Giovani Imprenditori reggino con la consapevolezza di avere alle spalle una bella squadra, tanti amici, una Confcommercio presente e solida, un Gruppo Giovani Confcommercio nazionale, guidato oggi dal presidente Matteo Musacci, che rappresenta il fiore all’occhiello della nostra Confederazione.