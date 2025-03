Giovani Democratici di Reggio Calabria: “Entusiasmo per la prossima fase congressuale del PD”

Un nuovo inizio per i giovani della sinistra a Reggio Calabria: il congresso PD come occasione di crescita e partecipazione politica

La comunità dei Giovani Democratici di Reggio Calabria, animata da un rinnovato entusiasmo, guarda con favore alla finestra congressuale che impegnerà il partito regionale e le federazioni provinciali in primavera: per noi, sarà l’occasione per animare la nostra struttura e tornare a essere protagonisti, con l’intenzione di rappresentare una voce nel partito e sul territorio.

Da troppo tempo, i giovani del centro-sinistra sono privi di un luogo di aggregazione e partecipazione politica, attraverso il quale possano tornare a essere protagonisti i bisogni e le istanze della nostra generazione.

Una nuova fase per i giovani di Reggio Calabria

Si sta aprendo una nuova fase, un nuovo inizio per la vita democratica dei giovani di Reggio Calabria. Il momento congressuale sarà un’occasione anche per noi, per radicarci sul territorio, attraverso una salda organizzazione che sia interlocutore con il Partito Democratico e gli altri attori politici e sociali che hanno a cuore i problemi della nostra generazione: il diritto allo studio, la salute mentale, l’ambiente, il lavoro, l’emigrazione.

Un invito ai giovani dell’area metropolitana

L’invito a tutti i giovani dell’area metropolitana, che condividono i nostri valori, è di unirsi ai Giovani Democratici per essere parte di una comunità che diventi voce di una generazione che si candida a essere non più spettatrice passiva, ma protagonista della vita politica della città.