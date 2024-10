Reggio, ‘Giovani a teatro’: l’iniziativa di Officina dell’arte e Lumaka Basket

Diffondere la cultura del teatro ai giovani. Questa la mission dell’Officina dell’Arte dell’attore Peppe Piromalli che, anche quest’anno, da sabato 22 ottobre con l’esilarante commedia “Il Test” al teatro Cilea messa in scena dai bravissimi attori Roberto Ciufoli, nella veste anche di regista, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi al prossimo 20 maggio 2023, impreziosirà la massima culla dell’arte reggina con artisti di alto calibro del panorama del cinema, della televisione, del teatro. E tra i protagonisti della nuova edizione teatrale, secondo il numero uno dell’Oda, ci devono essere i giovani della città, la vera risorsa di Reggio Calabria.

“Portare i giovani a teatro è uno dei grandi nostri dilemmi pertanto, quest’anno, l’Officina dell’Arte ha pensato, grazie alla collaborazione della “Lumaka Basket”, una preziosa realtà sportiva della città guidata da Katia Romeo e Lucio Laganà, di provare ad instillare o incentivare la voglia di teatro nelle giovani promesse del basket italiano. L’Oda quindi, metterà a disposizione dei giovani atleti e dei suoi istruttori, 20 biglietti per ogni spettacolo in programma al teatro “Cilea” ed inserito nel cartellone, con l’auspicio che il teatro da qualunque parte provenga, possa diventare un punto di riferimento culturale per ragazze e ragazzi della nostra città. Uno spazio nuovo per loro che, unito allo sport, crei un binomio solido e, soprattutto duraturo, di incontri, discussioni, divertimento e cultura. E’ arrivato il momento di un ricambio generazionale e come tutte le novità bisogna che prima ci si abitui. Cominciamo così. Non sarà la cura nè una magia. E’ soltanto un sentito tentativo di proporre una alternativa. Ci riusciranno i nostri “eroi”? Ai posteri la prossima commedia. Ci vediamo a teatro dopo l’allenamento”.