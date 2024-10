Falcone, Amalia Bruni: “Sono trascorsi trent’anni dalla orribile strage di Capaci”

“A trent’anni di distanza, il ricordo della strage di Capaci non è solo un anniversario più importante degli altri che si ripetono a volte con una certa stanchezza, ogni dodici mesi. Deve essere un motivo per riflettere con la massima attenzione su quanto accadde il 23 maggio 1992 nei pressi dello svincolo autostradale di Capaci, per cercare di capire meglio, trovando qualche risposta in più.

Ad esempio su tutte le responsabilità precise della mafia per quell’attentato, che ha inciso in maniera così profonda sulla storia dell’Italia repubblicana; ma anche su eventuali responsabilità dello Stato, della politica, della magistratura, sul clima di quegli anni, sugli eventi che hanno preceduto e seguìto la strage in cui morirono Giovanni Falcone sua moglie Francesca Morvillo e i tre poliziotti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo”.

Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio regionale.