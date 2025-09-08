Atto vandalico allo stadio di Ardore, Muraca: ‘Danneggiato un luogo simbolo. Sostegno da parte del Pd’

«Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al sindaco di Ardore, Giuseppe Campisi, e all’intera comunità per il grave incendio che ha danneggiato il campo sportivo comunale. Un luogo che non è solo impianto sportivo, ma spazio di crescita, socialità e speranza per tanti giovani, oggi ferito da un episodio che addolora e preoccupa».

A dichiararlo è il consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca, che esprime anche il suo sdegno per l’accaduto e il sostegno alla comunità locale.

Leggi anche

Lo sport come valore di educazione e inclusione

Muraca sottolinea l’importanza dello sport come un presidio di valori positivi, di educazione e inclusione. «Quando viene colpito uno spazio dedicato ai ragazzi, viene colpita l’intera comunità e la possibilità di trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di partecipazione, rispetto e legalità. Ardore saprà reagire con la forza dell’unità e della dignità».

Il supporto dell’amministrazione e del Partito Democratico

Il consigliere regionale conclude il suo intervento mettendo in luce il sostegno continuo dell’amministrazione comunale e della comunità, che non si lasceranno intimidire da episodi simili. «L’amministrazione comunale proseguirà nel suo impegno quotidiano senza in alcun modo farsi intimidire e potrà contare sul sostegno del Partito Democratico».

Al contempo, Muraca rimarca l’importanza di un’ulteriore presenza dello Stato e delle Istituzioni sul territorio, poiché «nessuna comunità deve sentirsi sola davanti a gesti che tentano di minare la convivenza civile».