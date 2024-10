Giovanni Vernia torna in teatro con ‘Capa Fresca’: appuntamento al Cilea di Reggio

Dopo il successo della precedente tournée da quasi tutto esaurito, Giovanni Vernia torna in teatro con il suo one man show che continua a riempire i teatri d’Italia di divertimento e intelligente ironia: CAPA FRESCA (di e con G. Vernia), per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi, prodotto da VentiDieci e Top Agency, con grandi novità, nuove esilaranti gag e tante sorprese.

La tournée toccherà le principali città da Nord a Sud del nostro Paese: Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna, Torino, Palermo, Catania, Trento, Verona e molte altre.

La storia di Capa Fresca

Capa Fresca nasce dalla consapevolezza che non c’è più spazio per la fantasia e l’immaginazione. Oggi la capa fresca ha un valore aggiunto, quello di fungere da antidoto all’apatia in un periodo storico in cui l’intelligenza artificiale e i social ci stanno togliendo l’immaginazione, con gli algoritmi che decidono per noi. La libertà, oggi, è solo un’illusione.

Lo spettacolo di Giovanni Vernia è straordinariamente attuale e ironico. Tra i comici più conosciuti dal pubblico italiano, Vernia scova il lato divertente e dissacrante di tutto ciò che ci circonda, nella maniera più geniale. L’allestimento scenico 3D è unico in Italia e vi catapulterà in un caleidoscopio di colori e divertimento, per una produzione ricca ed estremamente contemporanea.

Vernia racconta il suo spettacolo

Una stand-up-comedy arricchita da momenti musicali e di ballo, con un occhio di riguardo alla satira sull’attualità. Vernia presenta così il suo spettacolo:

“È lo spettacolo che ho sempre voluto fare. Lo dico a ogni data, quando levo qualcosa perché mi viene in mente una cosa da inserire che mi diverte di più. Più Capa Fresca di così…”

Le origini di “Capa Fresca”

Chi non ha mai sentito dire “tene’ ‘a capa fresca”? Un detto napoletano entrato nel gergo comune, che si riferisce a chi ha la testa libera da pensieri faticosi e preoccupanti, sempre pronto a vedere la parte divertente in tutto ciò che accade.

Giovanni Vernia è così e lo è sempre stato. Suo padre, di origini pugliesi, gli diceva spesso:

“Giovà, tu tieni la capa fresca.”

Ogni stortura di questo Paese, che attraversa la “capa fresca” del comico, diventa incredibilmente pretesto per ridere: dalla sanità all’odio social, dalla tv alle ultime manie degli italiani in fatto di sport e gusti musicali.

17 ottobre – CARATE BRIANZA (MB), Teatro L’Agorà

– CARATE BRIANZA (MB), Teatro L’Agorà 6 novembre – REGGIO CALABRIA, Teatro Cilea

– REGGIO CALABRIA, Teatro Cilea 7 novembre – LAMEZIA TERME, Teatro Grandinetti

– LAMEZIA TERME, Teatro Grandinetti 9 novembre – BARI, Teatro Team

– BARI, Teatro Team 17 novembre – PALERMO, Teatro Al Massimo

– PALERMO, Teatro Al Massimo 18 novembre – CATANIA, Teatro ABC

– CATANIA, Teatro ABC 22 novembre – ISERNIA, Auditorium Unità d’Italia

– ISERNIA, Auditorium Unità d’Italia 24 novembre – ZURICH, Teatro Spirgarten

– ZURICH, Teatro Spirgarten 7 dicembre – VERONA, Teatro Nuovo

– VERONA, Teatro Nuovo 18 dicembre – NAPOLI, Teatro Troisi

– NAPOLI, Teatro Troisi 15 gennaio – TRENTO, Teatro Santa Chiara

– TRENTO, Teatro Santa Chiara 17 gennaio – LEGNANO (MI), Teatro Galleria

– LEGNANO (MI), Teatro Galleria 2 febbraio – BOLOGNA, Teatro Celebrazioni

– BOLOGNA, Teatro Celebrazioni 8 febbraio – LA SPEZIA, Teatro Civico

– LA SPEZIA, Teatro Civico 18 febbraio – TORINO, Teatro Alfieri

– TORINO, Teatro Alfieri 27 febbraio – MODENA, Teatro Michelangelo

– MODENA, Teatro Michelangelo 14 marzo – LATINA, Teatro G. D’Annunzio

– LATINA, Teatro G. D’Annunzio 15 marzo – CIVITAVECCHIA, Teatro Traiano

– CIVITAVECCHIA, Teatro Traiano 6 maggio – ROMA, Teatro Brancaccio

– ROMA, Teatro Brancaccio 8 aprile – MILANO, Teatro Manzoni

– MILANO, Teatro Manzoni 9 maggio – CONCOREZZO (MB), Teatro S. Luigi

– CONCOREZZO (MB), Teatro S. Luigi 10 maggio – GALLARATE (VA), Teatro V. Gassmann

– GALLARATE (VA), Teatro V. Gassmann 23 maggio – GENOVA, Teatro della Corte

– GENOVA, Teatro della Corte 24 maggio – PIACENZA, Teatro Politeama

Biografia di Giovanni Vernia

Giovanni Vernia è attore, conduttore tv e radiofonico, comico di professione e protagonista di un vero exploit televisivo con il personaggio del discotecaro Jonny Groove. Dal suo debutto a Zelig nel 2010, Vernia ha conquistato l’Italia ed è stato l’unico ospite comico del 60° Festival di Sanremo.

Negli anni, ha continuato a rinnovarsi, riscuotendo un grande successo in radio, teatro, cinema e sul web, dove le sue gag canore e le sue rubriche di ironia sull’attualità sono seguite da oltre 2 milioni di follower. Da ingegnere per una multinazionale a comico di professione, Giovanni ha dimostrato di essere un entertainer completo, passando dal teatro alla radio, dal cinema alla televisione.

Tra le sue esperienze più rilevanti:

Zelig : parte del cast per molte edizioni.

: parte del cast per molte edizioni. Cinema : scrive, recita e dirige il film Ti stimo Fratello.

: scrive, recita e dirige il film Ti stimo Fratello. Televisione : partecipa a Tale e Quale Show ed è nel cast fisso di Edicolafiore con Fiorello.

: partecipa a Tale e Quale Show ed è nel cast fisso di Edicolafiore con Fiorello. Radio: dal 2020 conduce lo show quotidiano I Peggio più Peggio di RDS, che raddoppia gli ascolti in soli 6 mesi.

Non solo showman, Vernia è anche formatore nelle aziende, con un format chiamato Workshock, dove spiega l’importanza dell’umorismo nel business. Parla perfettamente molte lingue e ha realizzato uno spettacolo in inglese, How to Become Italian, dove insegna agli stranieri vizi e virtù degli italiani.