Giro d’Italia a Reggio Calabria, Falcomatà: “Grande emozione, una festa dello sport”

«Davvero una grande emozione, un’opportunità straordinaria per la Città. Reggio si è colorata di rosa e già da qualche giorno si respira una splendida atmosfera. Sarà una bellissima festa, il villaggio sul Lungomare accoglierà migliaia di persone, atleti, appassionati, addetti ai lavori, giornalisti e tantissimi turisti che invaderanno la nostra città con la possibilità di apprezzarne le principali bellezze». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà alla vigilia della sesta tappa del Giro d’Italia del Centenario, in partenza dalla Città dello Stretto nella mattinata di domani 11 maggio 2016.

La partenza di tappa è fissata per le ore 11,30 presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, mentre il Villaggio del Giro, allestito presso il Lungomare Falcomatà, accoglierà i visitatori già dalle ore 9.00.

«Già nelle scorse settimane abbiamo organizzato diverse iniziative per fare in modo che la città accogliesse al meglio questo evento – ha aggiunto il Sindaco Falcomatà – dalle gimkane per i bambini alle pedalate culturali, dalle vetrine in rosa agli allestimenti artistici sui palazzi istituzionali. Adesso tutto è pronto per questa splendida festa dello sport. Al villaggio di partenza sul Lungomare Falcomatà ci saranno i segni della Reggio migliore. La nostra città sarà al centro dell’attenzione mediatica nazionale ed internazionale, gli occhi dello sport saranno puntati sulla nostra Reggio».