Percorso diocesano del Giubileo, il cardinale Mimmo Battaglia a Reggio

La comunità diocesana di Reggio Calabria-Bova si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza spirituale nell’ambito del cammino giubilare. Martedì 25 marzo, il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli e membro del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, farà visita alla comunità, portando con sé un messaggio importante per la comunità diocesana dello Stretto.

Tappa significativa nel cammino verso l’Anno Santo 2025

Questa tappa si inserisce nel percorso di celebrazione dell’Anno Santo, iniziato ufficialmente il 24 dicembre a livello universale e celebrato a livello diocesano con una solenne apertura lo scorso 29 dicembre che ha visto la partecipazione di oltre 4 mila fedeli.

Dopo le significative presenze del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna, e del cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore della Santa Sede, la visita di Battaglia si configura come un ulteriore momento di riflessione e crescita spirituale.

Giustizia sociale e Chiesa in uscita al centro dell’incontro

Il cardinale Battaglia, noto per il suo impegno pastorale vicino ai più fragili e alle sofferenze, nel corso dell’incontro presso la Basilica Cattedrale in programma alle 18, approfondirà il tema “Il Giubileo: la sfida per un’autentica giustizia sociale” e porterà la sua testimonianza di Chiesa in uscita, una Chiesa che si fa prossima ai bisogni della comunità, in particolare di coloro che vivono ai margini.

La sua presenza sarà occasione per approfondire il significato del Giubileo come tempo di conversione e riconciliazione, con uno sguardo attento alla giustizia sociale e alla missione evangelizzatrice della Chiesa.

Un’occasione per il rinnovamento spirituale della comunità

L’evento rappresenta un nuovo tassello nel percorso della comunità reggina all’interno del Giubileo universale del 2025. L’incontro con il cardinale Battaglia sarà dunque un’opportunità di ascolto e confronto, in continuità con le visite precedenti che hanno arricchito il cammino spirituale della comunità.

Il messaggio di misericordia e prossimità che il porporato porterà ai fedeli sarà una preziosa occasione per rinnovare l’impegno nel vivere il Vangelo nel quotidiano.