Giunta Cannizzaro, il sindaco: ‘Oggi svelerò i nomi della mia squadra’
Poche ore e arriveranno quindi i nomi degli assessori interni ed esterni, sale la curiosità
04 Luglio 2026 - 15:03 | Redazione
Oggi alle 18 arriverà l’ufficialità rispetto ai nomi che faranno parte della Giunta Cannizzaro. L’anticipazione, già riportata su queste pagine, arriva direttamente con le parole del primo cittadino in un video postato sui social. Poche ore e arriveranno quindi i nomi degli assessori interni ed esterni, sale la curiosità.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI